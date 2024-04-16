Министр энергетики Азербайджана встретился с гендиректором IRENA

В рамках 14-й сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) в Объединенных Арабских Эмиратах состоялась встреча министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с генеральным директором Агентства Франческо Ла Кам

В рамках 14-й сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) в Объединенных Арабских Эмиратах состоялась встреча министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с генеральным директором Агентства Франческо Ла Камера.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, на встрече были обсуждены проекты, реализуемые в Азербайджане в области возобновляемых источников энергии, развитие сотрудничества между нашей страной и IRENA посредством ряда инициатив и платформ.

Были рассмотрены вопросы, связанные с проведением в Азербайджане инвестиционного форума IRENA для Центральной Азии в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29), а также презентации отчета по инициативе дорожных карт по возобновляемым источникам энергии для стран Восточного партнерства.

Стороны обсудили и другие аспекты двустороннего сотрудничества.