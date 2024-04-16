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Министр энергетики Азербайджана встретился с гендиректором IRENA

Министр энергетики Азербайджана встретился с гендиректором IRENA В рамках 14-й сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) в Объединенных Арабских Эмиратах состоялась встреча министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с генеральным директором Агентства Франческо Ла Кам
Энергетика
16 апреля 2024 г. 20:50
Министр энергетики Азербайджана встретился с гендиректором IRENA

В рамках 14-й сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) в Объединенных Арабских Эмиратах состоялась встреча министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с генеральным директором Агентства Франческо Ла Камера.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, на встрече были обсуждены проекты, реализуемые в Азербайджане в области возобновляемых источников энергии, развитие сотрудничества между нашей страной и IRENA посредством ряда инициатив и платформ.

Были рассмотрены вопросы, связанные с проведением в Азербайджане инвестиционного форума IRENA для Центральной Азии в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29), а также презентации отчета по инициативе дорожных карт по возобновляемым источникам энергии для стран Восточного партнерства.

Стороны обсудили и другие аспекты двустороннего сотрудничества.

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Версия на английском языке Investment Forum for Central Asia to be held in Baku within COP29
Версия на азербайджанском языке Bakıda COP29 çərçivəsində Mərkəzi Asiya üçün İnvestisiya Forumu keçiriləcək

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