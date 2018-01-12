Министр энергетики Азербайджана посетит Саудовскую Аравию

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ По приглашению министра энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халида Абдулазиза Аль Фалиха 13-16 января эту страну посетит азербайджанская делегация во главе с министром энергетики Парвизом Шахбазовым.

Как сообщили Report в министерстве энергетики, на предстоящих в ходе визита встречах планируется обсуждение сотрудничества между двумя странами в сфере энергетики, перспектив сотрудничества с компанией Saudi Aramco, а также ряда вопросов, связанных с развитием существующих отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией в рамках Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в направлении регулирования мирового рынка нефти.

Также предусматривается посещение делегацией ряда промышленных комплексов в Саудовской Аравии.