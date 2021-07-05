Минфин США частично снял санкции с Ирана

Консультации застопорились после избрания в прошлом месяце жесткого консерватора Ибрагима Раиси новым президентом ИРИ

Министерство финансов США сняло санкции с трех граждан Исламской Республики Иран (ИРИ). В то же время в ведомстве подчеркнули, что исключение из черного списка не отражает каких-либо изменений в санкционной политике правительства США в отношении Исламской Республики.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Из санкционного перечня США были выведены управляющий директор Mammut Diesel Мохаммад Реза Дезфулиан, а также Бехзад Фирдоус и Мехрзад Фирдоус, которые являются акционерами Mammut Industrial Group (Mammut Industries) — компании, которую в Соединенных Штатах считают причастной к ракетной программе ИРИ.

Представитель Минфина США также заявил, что решение отменить санкции в отношении группы иранцев не имеет ничего общего с продолжающимися переговорами в Вене о восстановлении ядерной сделки 2015 года.

На прошлой неделе в Вашингтоне указали, что администрации Джо Байдена, «возможно, придется пересмотреть свою стратегию относительно того, как лучше всего достичь новой ядерной сделки с Тегераном, если она не станет реальностью в обозримом будущем». На сегодняшний день США и Иран провели шесть раундов непрямых переговоров в Вене, посредниками в которых выступают Европа, РФ и Китай. Консультации застопорились после избрания в прошлом месяце жесткого консерватора Ибрагима Раиси новым президентом ИРИ. Он вступит в должность в августе.

Продолжающиеся с апреля 2021 года переговоры в Вене нацелены на то, чтобы США вернулись в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана, откуда они вышли в одностороннем порядке в мае 2018 года при экс-президенте Дональде Трампе, и сняли санкции с Ирана, в то время как он возобновит соблюдение всех своих обязательств в рамках ядерной сделки 2015 года. В настоящее время Тегеран обогащает небольшое количество урана до уровня 60%, хотя СВПД ограничивает этот предел 3,67%. Тегеран также отклонился от требований СВПД в том, что касается эксплуатации центрифуг повышенной производительности.

Отметим, что уран с содержанием изотопа 235U свыше 20% называют высокообогащенным, или оружейным. На заре ядерной эры были построены несколько образцов ядерного оружия пушечной схемы на основе урана с обогащением около 90%.

Высокообогащенный уран также используется в энергетических ядерных реакторах с длительной топливной кампанией (т.е. с редкими перезагрузками топлива или вовсе без таковых), например в корабельных реакторах.