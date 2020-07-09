США признали неэффективность экспорта СПГ

Покупатели отказались от 110-летних поставок СПГ

Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110-летних поставок СПГ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

"Мягкая зима и ограничительные меры, связанные с COVID-19, привели к снижению мирового спроса на природный газ и увеличению его запасов в Европе и Азии, что сократило потребности в импорте СПГ. Низкие спотовые цены на природный газ и СПГ в Европе и Азии снизили экономическую жизнеспособность экспорта СПГ из США, который крайне чувствителен к ценам", - говорится в прогнозе.

"Летом 2020 года более 70 экспортных поставок СПГ из США на июнь и июль были отменены, более 40 - на август. Для сравнения 74 поставки были направлены из США в январе 2020 года", - добавляет EIA.

По оценкам EIA, в результате этих отмен объем экспорта СПГ из США в июне в среднем составлял 3,6 миллиарда кубических футов в сутки, а в июле и августе 2020 года он составит в среднем 2,2 миллиарда, что предполагает использование экспортного потенциала СПГ на 25%.

Минэнерго США ожидает, что "показатель экспорта СПГ из США начнет рост в сентябре и составит в среднем 7,1 миллиарда кубических футов в сутки начиная с декабря 2020 года-февраля 2021 года по мере того, как мировой спрос на природный газ постепенно восстановится.

"Экспорт СПГ из США в течение первых четырех месяцев 2020 года в среднем составлял 7,7 миллиарда кубических футов в сутки, но снизился на 17% в период с апреля по май", - отмечает EIA.

В целом, Минэнерго США вновь ухудшило прогноз по экспорту СПГ из страны. В 2020 году ведомство ожидает роста показателя до 5,35 миллиарда кубических футов в сутки, тогда как в июне ждало 5,7 миллиарда. Прогноз на 2021 год также понижен - до 7,28 миллиарда кубических футов в сутки с ожидавшихся ранее 7,31 миллиарда. В 2019 году экспорт американского СПГ составил 4,98 миллиарда кубических футов