Минэнерго США незначительно повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год

Минэнерго США незначительно повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2022 году - с $104,05 до $104,78 за баррель.

Минэнерго США незначительно повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2022 году - с $104,05 до $104,78 за баррель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) министерства.

Ведомство также ожидает, что котировки нефти Brent в 2023 году опустятся до $95,1 за баррель.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $98,7 за баррель в 2022 году и $89,1 за баррель в 2023 году.

Кроме того, Минэнерго США понизило прогноз суточной добычи нефти в США в 2022 году на 50 тыс. баррелей - до 11,86 млн баррелей в сутки. Ожидаемые объемы добычи в 2023 году снизились на 70 тыс. баррелей - до 12,7 млн баррелей в сутки, что может стать абсолютным рекордом по уровню добычи нефти в США.

Прогноз по объемам экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США повышен на 2,8% по сравнению с предыдущей оценкой, до 11,2 млрд куб. футов в сутки (около 0,32 млрд куб. м в сутки), что на 14% выше уровня 2021 года. Ведомство ожидает роста показателя на фоне более быстрого, чем ожидалось ранее, восстановления работы экспортного предприятия Freeport LNG в Техасе после аварии в июне и ввода дополнительных экспортных мощностей.