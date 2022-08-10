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Минэнерго США незначительно повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год

Минэнерго США незначительно повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год Минэнерго США незначительно повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2022 году - с $104,05 до $104,78 за баррель.
Энергетика
10 августа 2022 г. 02:45
Минэнерго США незначительно повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год

Минэнерго США незначительно повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2022 году - с $104,05 до $104,78 за баррель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) министерства.

Ведомство также ожидает, что котировки нефти Brent в 2023 году опустятся до $95,1 за баррель.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $98,7 за баррель в 2022 году и $89,1 за баррель в 2023 году.

Кроме того, Минэнерго США понизило прогноз суточной добычи нефти в США в 2022 году на 50 тыс. баррелей - до 11,86 млн баррелей в сутки. Ожидаемые объемы добычи в 2023 году снизились на 70 тыс. баррелей - до 12,7 млн баррелей в сутки, что может стать абсолютным рекордом по уровню добычи нефти в США.

Прогноз по объемам экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США повышен на 2,8% по сравнению с предыдущей оценкой, до 11,2 млрд куб. футов в сутки (около 0,32 млрд куб. м в сутки), что на 14% выше уровня 2021 года. Ведомство ожидает роста показателя на фоне более быстрого, чем ожидалось ранее, восстановления работы экспортного предприятия Freeport LNG в Техасе после аварии в июне и ввода дополнительных экспортных мощностей.

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