Минэнерго РФ по просьбе ОПЕК примет участие во встрече по обсуждению новой стратегии

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Представители стран Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не входящих в картель, обсудят в среду в Вене новую стратегию отрасли. Минэнерго РФ на встрече будет представлять директор департамента международного сотрудничества министерства Илья Галкин, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Кроме России, приглашение на встречу получили семь не входящих в организацию стран: Азербайджан, Бразилия, Казахстан, Колумбия, Мексика, Норвегия и Оман.

Ожидается, что в ходе встречи Венесуэла предложит ОПЕК новую стратегию повышения цены на нефть, которая предусматривает поэтапное снижение добычи странами. При такой стратегии цена не должна падать ниже $70 за баррель. Вчера стоимость фьючерсного контракта на поставку нефти с поставкой в декабре на торгах лондонской биржи ICE составляла $48 за баррель.

На встрече в Вене будет присутствовать президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Я продолжаю предлагать уровень в $70 за баррель, - подчеркнул венесуэльский лидер в своем выступлении 13 октября. - Мировой экономике необходимо, чтобы в предстоящие годы цены на ее главный источник энергии - нефть - оставались стабильными".

Высокий уровень волатильности на мировом рынке нефти негативно отражается на состоянии экономики Венесуэлы. По мнению аналитиков, потери южноамериканского государства только с января по июль составили $13-15 млрд. Мадуро обращался отдельно к Саудовской Аравии и США по этому поводу. А также в рамках своего зарубежного турне (Вьетнам, Китай, Катар и Ямайка) он предложил президенту РФ Владимиру Путину и эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани провести совместный саммит членов ОПЕК и других крупных экспортеров нефти, чтобы обсудить принятие мер по стабилизации мировых цен на энергоноситель.