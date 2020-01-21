 Наверх

В России предлагается ужесточить штрафы за сжигание попутного нефтяного газа

Минэнерго может ужесточить штрафы за сжигание попутного нефтяного газа

Минэнерго России предложило ужесточить систему штрафов за сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ). 

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", это следует из письма заместителя главы ведомства Павла Сорокина в Минфин. Ведомство предлагает ввести штрафы на сжигание более 2,5% газа. Сейчас добытчиков штрафуют при полезном использовании менее 95% ПНГ. Минэнерго хочет повысить эту планку до 97,5%.

Ведомство считает, что эта мера будет стимулировать переработку ПНГ в продукцию с высокой добавленной стоимостью, а также поможет снизить экологический ущерб. Минэнерго при этом выступает против идеи Минфина о введении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ с 2023 года. Его позиция заключается в том, что это приведет к удорожанию сырья, росту себестоимости готовой продукции высоких переделов и пересмотру отраслевых инвестиционных программ, в том числе к отказу от проектов по использованию ПНГ.

В 2018 году сумма штрафов за сжигание ПНГ сверх нормы составила 405,6 млн рублей  (порядка 6,6 млн долларов). Из них более 385 млн рублей (6,2 млн долларов) попало в региональные бюджеты, сообщил в письме Сорокин.

Напомним, что крупнейшие нефтяные компании выступили против налога на добычу полезных ископаемых на попутный нефтяной газ. По их мнению, введение НДПИ на ПНГ уменьшит объемы рентабельной добычи нефти, в особенности трудноизвлекаемых запасов. Кроме того, законопроект будет иметь негативный эффект для всей отрасли.

Ранее был разработан законопроект по предоставлению налоговых льгот «Роснефти» и «Газпром нефти» по Приобскому месторождению на 60 млрд рублей  (971,2 млн долларов) в год. С помощью НДПИ на ПНГ власти хотят покрыть половину этих выпадающих доходов. Как ранее сообщал “Ъ”, Минфин и Минэнерго до сих пор не пришли к компромиссу относительно размера налогового вычета по НДПИ для Приобского месторождения. По данным “Ъ”, Минэнерго выступило против законопроекта Минфина, предполагающего плавающий вычет в зависимости от цены на нефть, настаивая на фиксированном размере льгот.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!