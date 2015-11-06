​Минэкономики Словакии заинтересован в поставках азербайджанского газа в страну

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Новый проект транспортировки российского газа "Северный поток-2", обходящий Украину, представляет собой в определенной мере угрозу для Словакии как для транзитной страны.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр экономики Словакии Вазил Гудак.

"Мы воспринимаем это ("Северный поток-2" - Report) как проект, который в определенной мере является угрозой для Словакии как транзитной страны для (поставок) газа. "Северный поток-2" направлен против традиционной газовой трассы через Украину и Словакию далее на запад", - сказал Гудак, выступая в Братиславе на международной конференции TatraSummit.

По словам министра, Словакия намерена по мере возможности противиться строительству "Северного потока-2".

Как заявил Гудак, словацкое правительство отдает предпочтение проекту газопровода Eastring, который, по замыслу, должен соединить республиканскую систему трубопроводов с новым газопроводом в направлении балканских стран.

"Таким образом, поставки газа шли бы из Словакии через Венгрию, Болгарию и Румынию далее на юг, в Грецию и Турцию, чтобы позволило бы подключить к этому новому трубопроводу газ из Азербайджана, Туркмении и, потенциально, из Ирана, как и LNG (сжиженный природный газ - Report), который мог бы идти через Турцию и Грецию из США", - заявил министр экономики Словакии.