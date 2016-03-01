Мексика сокращает добычу нефти на 100 тыс. баррелей в день

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Сокращение расходной части бюджета мексиканской нефтяной компании Pemex на 100 млрд. песо (примерно 5,5 млрд. долларов) приведет к уменьшению объема ежедневной добычи нефти примерно на 100 тыс. баррелей, заявил в понедельник глава компании Хосе Антонио Гонсалес Анайя, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

По его словам, после этого сокращения уровень добычи Pemex составит порядка 2,1 млн. баррелей в сутки. "Иметь производство более 2 млн. баррелей в день по-прежнему рентабельно при цене в 25 долларов за баррель, это весьма похвально, в мире не так много нефтяных компаний, которые имеют такое качество", — сказал Гонсалес Анайя на пресс-конференции.

Глава Pemex признал, что компания сейчас имеет проблемы с ликвидностью и финансированием в краткосрочной перспективе, но в целом компания платежеспособна.

О сокращении бюджетных расходов в 2016 году, в том числе на нужды Pemex, было объявлено Минфином Мексики в середине февраля. По словам министра финансов Луиса Видегарая, общий уровень сокращения расходов составит 0,7% ВВП, или 132 млрд. песо. Из них большая часть приходится как раз на нефтяного гиганта, занимающегося сейчас десятое место в мире по уровню добычи.