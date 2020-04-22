Мексика готова закрыть 19 месторождений нефти

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что в связи с падением цен на нефть страна готова остановить добычу нефти на 19 новых месторождениях, где работают более 200 скважин.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В прошлом году впервые за долгие годы началась разработкановых месторождений. Мы пробурили болееновых скважин. Закрыть клапаны на этих скважинах можно будет без потери давления. Это невозможно сделать на старых скважинах, на зрелых месторождениях. Это поможет нам сейчас, когда мы собираемся сократить добычу", - сказал Лопес Обрадор.