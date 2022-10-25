О нас

МЭА заявило о наличии "огромных" резервов на случай перебоев с поставками нефти

МЭА заявило о наличии "огромных" резервов на случай перебоев с поставками нефти Страны-участницы Международного энергетического агентства (МЭА) имеют "огромный" резерв нефти в стратегических запасах (SPR) и готовы высвободить их в случае перебоев с поставками.
Энергетика
25 октября 2022 г. 15:37
МЭА заявило о наличии огромных резервов на случай перебоев с поставками нефти

Страны-участницы Международного энергетического агентства (МЭА) имеют "огромный" резерв нефти в стратегических запасах (SPR) и готовы высвободить их в случае перебоев с поставками.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил глава МЭА Фатих Бирол.

"У нас все еще есть огромный объем запасов, который необходимо высвободить, если мы увидим перебои с поставками. (...) В настоящее время это не на повестке дня, но это может произойти в любое время", - сообщил Бирол в рамках Сингапурской международной энергетической недели.

Как сообщает Bloomberg, он также назвал "досадным" решение ОПЕК+ о сокращении добычи с ноября на 2 млн баррелей в сутки, что может угрожать ценам на нефть.

Кроме того, Бирол отметил, что трудности с поставками природного газа еще не преодолены, несмотря на недавнее снижение спотовых цен из-за необычайно теплой погоды в Европе. По мнению главы МЭА, в следующем году европейским странам, возможно, придется пополнять свои запасы без российского газа, в то время как подъем китайской экономики может подхлестнуть цены на рынке СПГ.

В течение 2022 года МЭА дважды принимало решение о высвобождении запасов из SPR на фоне высоких цен на нефть. В марте страны-участницы организации согласовали поставки на рынок 62,7 млн баррелей, половину обеспечили США. Спустя две недели в МЭА решили высвободить из резервов еще 120 млн баррелей. Половину объема вновь обеспечили Соединенные Штаты, дополнительно приняв решение о независимом выпуске еще 120 млн баррелей.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
25 октября 2022 г. 16:07
Мощность двух энергоблоков ТЭС Азербайджан будет увеличена втрое
Мощность двух энергоблоков ТЭС "Азербайджан" будет увеличена втрое
25 октября 2022 г. 15:18
ЕС предоставит Киеву 1 млрд евро для срочного восстановления энергоснабжения
ЕС предоставит Киеву 1 млрд евро для срочного восстановления энергоснабжения
25 октября 2022 г. 13:29
Нидерланды проинформируют ЕС о выходе из договора об Энергетической хартии
Нидерланды проинформируют ЕС о выходе из договора об Энергетической хартии
25 октября 2022 г. 12:41
Глава МЭА: Мир переживает первый глобальный энергетический кризис
Глава МЭА: Мир переживает первый глобальный энергетический кризис
25 октября 2022 г. 12:04
Азербайджан представлен на встрече министров Форума стран-экспортеров газа в Каире
Азербайджан представлен на встрече министров Форума стран-экспортеров газа в Каире
25 октября 2022 г. 11:45
Чешский министр анонсировал согласование новых энергомер Евросоюза
Чешский министр анонсировал согласование новых энергомер Евросоюза
25 октября 2022 г. 11:43
В Каире открылось министерское совещание Форума стран-экспортеров газа
В Каире открылось министерское совещание Форума стран-экспортеров газа
25 октября 2022 г. 10:57
Азербайджанская нефть незначительно подорожала
Азербайджанская нефть незначительно подорожала
25 октября 2022 г. 10:24
В ЕС считают, что потолок цен на газ должен затронуть Швейцарию и Британию
В ЕС считают, что потолок цен на газ должен затронуть Швейцарию и Британию
25 октября 2022 г. 09:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi