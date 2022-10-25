МЭА заявило о наличии "огромных" резервов на случай перебоев с поставками нефти

Страны-участницы Международного энергетического агентства (МЭА) имеют "огромный" резерв нефти в стратегических запасах (SPR) и готовы высвободить их в случае перебоев с поставками.

Страны-участницы Международного энергетического агентства (МЭА) имеют "огромный" резерв нефти в стратегических запасах (SPR) и готовы высвободить их в случае перебоев с поставками.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил глава МЭА Фатих Бирол.

"У нас все еще есть огромный объем запасов, который необходимо высвободить, если мы увидим перебои с поставками. (...) В настоящее время это не на повестке дня, но это может произойти в любое время", - сообщил Бирол в рамках Сингапурской международной энергетической недели.

Как сообщает Bloomberg, он также назвал "досадным" решение ОПЕК+ о сокращении добычи с ноября на 2 млн баррелей в сутки, что может угрожать ценам на нефть.

Кроме того, Бирол отметил, что трудности с поставками природного газа еще не преодолены, несмотря на недавнее снижение спотовых цен из-за необычайно теплой погоды в Европе. По мнению главы МЭА, в следующем году европейским странам, возможно, придется пополнять свои запасы без российского газа, в то время как подъем китайской экономики может подхлестнуть цены на рынке СПГ.

В течение 2022 года МЭА дважды принимало решение о высвобождении запасов из SPR на фоне высоких цен на нефть. В марте страны-участницы организации согласовали поставки на рынок 62,7 млн баррелей, половину обеспечили США. Спустя две недели в МЭА решили высвободить из резервов еще 120 млн баррелей. Половину объема вновь обеспечили Соединенные Штаты, дополнительно приняв решение о независимом выпуске еще 120 млн баррелей.