МЭА улучшило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году и теперь ожидает его на уровне 101,9 млн баррелей в сутки.

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году и теперь ожидает его на уровне 101,9 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом сообщается в февральском докладе агентства.

"Мировой спрос на нефть в этом году вырастет на 2 млн баррелей в сутки и достигнет 101,9 млн баррелей в сутки", - говорится в докладе.

В предыдущем, январском докладе МЭА прогнозировало рост спроса на 1,9 млн баррелей в сутки - до 101,7 млн баррелей в сутки.

В новом докладе отмечается, что Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) за счет Китая будет доминировать в перспективах роста спроса. Весь АТР нарастит потребление на 1,6 млн баррелей в сутки, из них на КНР придется 900 тыс. баррелей в сутки. По оценкам агентства, после отказа от жестких коронавирусных ограничений спрос на нефть в Китае к концу года значительно превысит уровень 2021 года.