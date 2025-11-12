Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    МЭА ожидает роста добычи нефти ОПЕК+ до 63 млн баррелей в сутки в 2025 году

    Энергетика
    • 12 ноября, 2025
    • 09:19
    Добыча нефти ОПЕК+ вырастет на 26%, с 50 млн баррелей в сутки в 2024 году до 63 млн баррелей в сутки в 2050 году.

    Как передает Report, об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook.

    "В рамках сценария "текущая политика" поставки ОПЕК+ увеличатся с 50 млн баррелей в сутки в 2024 году до 51 млн баррелей в сутки в 2035 году и 63 млн баррелей в сутки в 2050 году. Добыча ОПЕК+ в 2050 году будет на 15% выше (на 8 млн баррелей в сутки), чем когда-либо в истории нефтяных рынков", - говорится в докладе.

    МЭА также считает, что ежегодные реальные доходы членов ОПЕК+ от добычи нефти вырастут с $1,4 трлн в 2024 году до $1,7 трлн в 2035 году и 2,5 трлн в 2050 году, что примерно на 25% выше уровня 2022 года во время глобального энергетического кризиса.

