МЭА: Избыток на нефтяном рынке сохранится до конца 2017 года

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Мировая добыча нефти будет превышать спрос до конца 2017 года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью Bloomberg Television в Алжире.

"Мы не ожидаем восстановления баланса на рынке нефти до конца 2017 года при условии, что не будет крупного вмешательства", - отметил он.

Напомним, что МЭА 13 сентября заявило, что стабилизации на рынке нефти следует ожидать к середине 2017 года.

По мнению Бироля, рост спроса на нефть был слабее, чем ожидалось. По этой причине МЭА в этом месяце снизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2016-2017 годах, отметив значительное замедление потребления в Индии и Китае.

Согласно прогнозу агентства, среднесуточный спрос в 2016 году вырастет на 1,3 млн. баррелей, а в 2017-ом – на 1,2 млн. баррелей, это ниже августовской оценки на 100 тыс. и 200 тыс. баррелей соответственно.