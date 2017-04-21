McKinsey: В ближайшие три года цены на нефть сохранятся в пределах 60-70 долларов за баррель

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В ближайшие три года цены на нефть не выйдут за пределы диапазона 60–70 долларов за баррель. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.ru, McKinsey Energy Insights (MEI), эксперт по энергетике, являющийся аналитическим подразделением консалтинговой компании McKinsey, опубликовал новый прогноз по перспективам мирового спроса и предложения на рынке нефти.

В рамках базового сценария MEI ожидается, что в ближайшие три года цены на нефть обоснуются в районе 60-70 долларов, а к 2030 году перейдут в диапазон 65-75 долларов за баррель. В прогнозе отмечается, что если ОПЕК продолжит придерживаться соглашения по сокращению объемов добычи, то в ближайшие месяцы появятся первые признаки плавного процесса переребалансировки на рынке нефти.

По оценкам MEI, в США будет активно расти производство сланцевой нефти (LTO), в то время как добыча из старых скважин, введенных в эксплуатацию еще до применения технологии гидроразрыва, будет падать быстрее, чем прежде из-за дефицита инвестиций. Это поможет сократить профицит предложения. В целом излишек запасов на рынке станет причиной повышенной ценовой волатильности в краткосрочной перспективе.

С одной стороны, замедление темпов роста мирового ВВП до 2,5%-2,7% – вкупе с повышением эффективности использования энергоресурсов и более активным применением альтернативных видов топлива обусловят структурное замедление темпов роста спроса на нефть.

По оценкам MEI, добыча нефти на новых месторождениях станет более экономически эффективной по сравнению с 2014 годом благодаря программам оптимизации затрат, разработанным в период спада в отрасли. Такое сокращение издержек в совокупности позволит снизить проектную цену безубыточности 15-20%. Штаты будут наращивать добычу сланцевой нефти, страны ОПЕК также будут увеличивать производство в соответствии с общей тенденцией, чтобы не потерять свою долю на рынке

Исходя из этих прогнозов, по оценкам MEI, к 2030 году компании нефтяного сектора должны увеличить объем добычи сырой нефти на 35 млн баррелей в день, чтобы удовлетворить спрос, для этого потребуется в ближайшие пять лет вложить в новые проекты в совокупности около 1,6 трлн долларов.