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МАГАТЭ подтвердило обогащение урана в Иране

МАГАТЭ подтвердило обогащение урана в Иране Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что в Иране началось обогащение урана до 20%.
Энергетика
4 января 2021 г. 20:52
МАГАТЭ подтвердило обогащение урана в Иране

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что в Иране началось обогащение урана до 20%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади.

"Генеральный директор МАГАТЭ сообщил сегодня, что после предоставления обновленного ВИК (вопросника по информации о конструкции) по Фордо агентство провело ПИК (проверку информации о конструкции) на площадке и подтвердило, что баллон с 137,2 кг урана концентрацией до 4,1% был подключен к линии подачи и началось производство UF6 (гексафторида урана), обогащенного до 20%", - написал Гариб Абади у себя в Twitter.

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