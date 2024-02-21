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МАГАТЭ отметил опасность перебоев с подачей электроэнергии на ЗАЭС

МАГАТЭ отметил опасность перебоев с подачей электроэнергии на ЗАЭС Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отметило, что частые перебои с подачей электроэнергии на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) остаются фактором опасности для функционирования станции.
Энергетика
21 февраля 2024 г. 18:11
МАГАТЭ отметил опасность перебоев с подачей электроэнергии на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отметило, что частые перебои с подачей электроэнергии на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) остаются фактором опасности для функционирования станции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

"ЗАЭС потеряла связь с последней резервной внешней линией электропередачи, что в очередной раз подчеркивает нестабильность ситуации с ядерной безопасностью на станции. Частые перебои в подаче электроэнергии остаются источником серьезной обеспокоенности в отношении ядерной безопасности крупнейшей в Европе атомной электростанции, поскольку ей необходимо электричество для охлаждения реакторов и других важных функций, даже когда все реакторные блоки остановлены", - отметил Гросси.

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