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"Лукойл" не ожидает цену нефти в 100 долларов за баррель в ближайшее время

"Лукойл" не ожидает цену нефти в 100 долларов за баррель в ближайшее время "Лукойл" не рассчитывает, что цена нефти окажется на уровне в 100 долларов за баррель в ближайшее время.
Энергетика
15 ноября 2021 г. 14:37
Лукойл не ожидает цену нефти в 100 долларов за баррель в ближайшее время

"Лукойл" не рассчитывает, что цена нефти окажется на уровне в 100 долларов за баррель в ближайшее время.

Как передает Report Об этом заявил президент и совладелец компании Вагит Алекперов в ходе сессии на Международной нефтегазовой выставке ADIPEC-2021.

"Я не думаю, что мы в ближайшее время увидим цену [нефти] в 100 долларов США[за баррель]", - сказал он.

Алекперов отметил, что "Лукойл" закладывает в бюджет компании на 2022 год цену барреля нефти на уровне 60 долларов США. При этом он отметил, что возможны колебания цены нефти на рынке из-за непредсказуемости дальнейшего развития пандемии COVID-19.

"Мы не заинтересованы в высоких ценах. Наша миссия и миссия ОПЕК+ заключается в удовлетворении спроса в первую очередь. Поэтому сегодня страны ОПЕК+ не ставят стратегической целью резкий рост цен на нефть", - добавил глава "Лукойла".

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