Лука Шиппати: TAP достиг максимальной пропускной способности

Трансадриатический газопровод (TAP), транспортирующий азербайджанский природный газ в Европу, за последние несколько дней достиг максимальной пропускной способности.

Трансадриатический газопровод (TAP), транспортирующий азербайджанский природный газ в Европу, за последние несколько дней достиг максимальной пропускной способности.

Как сообщает Report, об этом написал генеральный директор консорциума TAP AG Лука Шиппати в Twitter.

По его словам, речь идет о поставках природного газа в объеме 33 млн кубометров в сутки, что в среднем составляет около 12 млрд кубометров газа в год.

Шиппати отметил, что 10,5 млрд кубометров из этих объемов будут транспортироваться в Италию: “Долгосрочная цель - удвоить пропускную способность трубопровода. В этом отношении важна поддержка Европейской комиссии и правительства Италии”.

Строительство TAP завершилось в октябре 2020 года. Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - по дну Адриатического моря и 8 км - по территории Италии.

Консорциум TAP AG рассматривает три сценария увеличения пропускной способности трубопровода: ограниченный - до 14,4 млрд кубометров, частичный - до 17,1 млрд кубометров и полный - до 20 млрд кубометров в год.

Поставки азербайджанского газа потребителям Италии, Греции и Болгарии по TAP начались с 31 декабря 2020 года.