Летние цены на природный газ в США достигли максимума с 2014 года

Спотовые цены на 14 июля во всех из более чем 175 центров ценообразования превысили 3 USD/mmbtu

Средняя спотовая цена на природный газ в США на Henry Hub в июне составляла 3,26 долларов США за миллион британских тепловых единиц (mmbtu).

Как передает Report со ссылкой на Oil & Gas Journal, это самая высокая цена за любой летний месяц (с апреля по сентябрь) с 2014 года.

Цены в июле были выше, чем в июне, а средняя цена за первые две недели июля составляла 3,67 долларов США за mmbtu.

Спотовые цены на 14 июля во всех из более чем 175 центров ценообразования, отслеживаемых Natural Gas Intelligence, превысили 3 доллара США за mmbtu. Они включают в себя центры поставок, которые традиционно продавали ресурс с заметными скидками по сравнению с Henry Hub. В их число входят хаб Eastern Gas South (ранее Dominion South) и хаб Waha.

Укрепление баланса спроса и предложения на природный газ в США в последние месяцы способствовало росту цен. Этим летом увеличение экспорта природного газа — как по трубопроводам, так и в виде СПГ — привело к сокращению предложения, доступного для внутреннего потребления. Теплая погода этим летом также увеличила потребление природного газа для производства электроэнергии. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), июнь 2021 года оказался самым жарким за всю историю наблюдений в США. Засушливые условия на западе Соединенных Штатов способствовали увеличению выработки электроэнергии на природном газе, чтобы компенсировать снижение выработки гидроэлектроэнергии. По данным EIA's Hourly Electric Grid Monitor, в июне 2021 года выработка электроэнергии на природном газе на северо-западе США составила в среднем 240 гигаватт/часов (ГВтч), что на 50% больше, чем в прошлом году. За тот же период выработка гидроэлектроэнергии упала на 20% — до 410 ГВтч.

Этим летом в рабочие хранилища США закачано меньше природного газа, чем в среднем, что оказывает дополнительное повышательное давление на цены. Согласно последнему еженедельному отчету EIA по хранению природного газа, рабочий природный газ в хранилищах в начале сезона закачки (с 1 апреля по 31 октября) составил 1 784 млрд куб. футов, что всего на 24 млрд куб. футов меньше, чем в среднем за 5 лет. Действующие запасы природного газа в США сейчас составляют 2 629 млрд куб. футов, что на 189 млрд куб. футов ниже среднего показателя за 5 лет и на 543 млрд куб. футов ниже прошлогодних запасов.

EIA ожидает, что жесткие балансы на рынке природного газа в США сохранятся до конца 2021 года. Агентство прогнозирует, что спотовая цена на Henry Hub будет в среднем выше 3 долларов США/mmbtu до марта 2022 года и составит в среднем 2,96 долларов США/mmbtu во второй половине 2022 года.

Напомним, что в конце июня США нарастили экспорт СПГ с Henry Hub. При этом заметно возросла цена ресурса.