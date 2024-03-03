Кувейт продлил меры по сокращению добычи нефти

Государство Кувейт продлило на II квартал дополнительное добровольное сокращение нефтедобычи.
Как передает Report со ссылкой на агентство Kuna, об этом сообщил министр нефти Имад аль-Атики.
Уточняется, что в I квартале Кувейт сократил производство на 135 тыс. баррелей в сутки и стал первой страной ОПЕК+, которая объявила о продлении мер на следующий квартал. При этом, по данным Bloomberg, и Кувейт, и другие государства, которые взяли схожие обязательства, договорились о продлении сокращения нефтедобычи до июня 2024 года.