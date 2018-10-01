Кувейт приостановил поставки нефти в США

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Кувейт в сентябре снизил поставки нефти в США до нуля. Причиной такого решения стыли более высокие цены на энергоносители в Азии.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, приостановка поставок нефти произошла впервые с 1992 года, тогда причиной был военный конфликт с Ираком.

По мнению агентства, Кувейт просто перенаправит поставки из США в Азию, которая демонстрирует высокий спрос на нефть.

"Санкции против Ирана дают возможность другим производителям продавать больше нефти в Азию, где цены привлекательнее, чем в США", - говорит глава консалтинговой Lipow Oil Associates Энди Липоу.

Кувейтская нефть торгуется примерно по 80 долларов за баррель в Азии по сравнению с 79 долларами в США, отмечает Bloomberg.