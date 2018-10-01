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    Кувейт приостановил поставки нефти в США

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Кувейт в сентябре снизил поставки нефти в США до нуля. Причиной такого решения стыли более высокие цены на энергоносители в Азии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, приостановка поставок нефти произошла впервые с 1992 года, тогда причиной был военный конфликт с Ираком.

    По мнению агентства, Кувейт просто перенаправит поставки из США в Азию, которая демонстрирует высокий спрос на нефть.

    "Санкции против Ирана дают возможность другим производителям продавать больше нефти в Азию, где цены привлекательнее, чем в США", - говорит глава консалтинговой Lipow Oil Associates Энди Липоу.

    Кувейтская нефть торгуется примерно по 80 долларов за баррель в Азии по сравнению с 79 долларами в США, отмечает Bloomberg.

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