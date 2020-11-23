Количество нефтегазовых буровых в США сократилось впервые за 10 недель

Общее количество буровых снизилось, а количество работающих нефтегазовых установок резко возросло с августа

Энергетические компании США сокращают количество работающих нефтегазовых буровых установок впервые за 10 недель. Это происходит несмотря на то, что производители возвращаются к скважинам, а цены на нефть с середины июня в основном превышают 40 долларов США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, по итогам прошлой недели количество нефтяных вышек в США упало на пять единиц — до 231 единицы (на прошлой неделе показатель достиг максимума с мая). Количество газовых буровых выросло до 76 установок (+3 ед.). Это самый высокий уровень с июля.

Несмотря на то, что общее количество буровых снизилось, количество работающих нефтегазовых установок резко возросло с августа, когда оно падало до рекордного минимума — 244 единицы.

Нефтяная промышленность США сильно пострадала от пандемии коронавируса, в результате которой спрос на топливо в этом году упал примерно на 12%. Операторы, стремящиеся снизить расходы, сокращают операции по бурению, но в последнее время они расширили буровой парк, чтобы воспользоваться преимуществами более низких затрат на услуги нефтесервисных компаний.

«После резкого сокращения добычи в США во II квартале количество буровых установок медленно растет, поскольку [нефтесервисные компании] снижают цены на свои услуги», — сказал Джеймс Уэст, старший управляющий директор компании Evercore ISI.

Согласно данным Минэнерго США, добыча сланцевой нефти в США достигла пика в ноябре 2019 года и составила 9,2 млн барр./сут. (б/с). Но, как ожидается, к декабрю 2020 года она упадет до 7,5 млн б/с.

На минувшей неделе нефть марки WTI торговалась на уровне 42 долларов США за баррель в надежде на создание эффективной вакцины против коронавируса. За последние семь месяцев нефтяные фьючерсы выросли примерно на 121% в ожидании восстановления мировой экономики в краткосрочной перспективе.

Отметим, что цены на нефть завершили ростом третью неделю подряд.