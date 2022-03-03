KOBİA поддержала благотворительную ярмарку в Баку

С 1 марта на Площади фонтанов в Баку стартовала благотворительная ярмарка "На своей земле, весна в душе", организованная фондом Nargis.

С 1 марта на Площади фонтанов в Баку стартовала благотворительная ярмарка "На своей земле, весна в душе", организованная фондом Nargis.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики (KOBİA), доходы от аренды помещений на ярмарке, вновь открывшей свои двери для жителей и гостей Баку после двухлетнего перерыва в связи с пандемией коронавируса, будут использованы для покрытия расходов на лечение и операции детей, страдающих различными заболеваниями.

На ярмарке реализуются сладости, вода и соки, блюда национальной и зарубежной кухни, сувениры и подарки. Для фотографирования и развлечения на территории ярмарки установлены игровые зоны для всех возрастов, “Весенний дом”, различные тематические конструкции, посвященные празднику Новруз.

KOBİA оказывает поддержку организации ярмарки, включая продажу различных продуктов питания, изделий ручной работы и сувениров, изготовленных более чем 20 лицами с ограниченными возможностями и микропредпринимателями из малообеспеченных семей.

Ярмарка будет работать каждый день с 11:00 до 23:00 до 10 апреля.