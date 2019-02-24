Китай построит электростанцию в космосе - ФОТО - ВИДЕО

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Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Китай планирует к 2030 году создать космическую электростанцию, которая будет преобразовывать солнечные лучи в электричество и передавать его на Землю.

Как передаёт Report со ссылкой на «Известия», об этом пишетDailyMail.

Китайское национальное космическое управление (CNSA) полагает, что таким образом можно получить практически неиссякаемый источник электроэнергии.

По данным издания, технологию протестируют в стратосфере в период с 2021 по 2025 год.

Экспериментальная база уже сооружена в городе Чунцин.

Стоимость разработки не уточняется, однако годовой космический бюджет Китая составляет восемь миллиардов долларов, что позволяет Пекину нагонять в изучении космоса главных конкурентов – Россию и США.

В декабре прошлого года глава американской космической компании SpaceX изобретатель Илон Маск отметил прогресс в развитии космической отрасли в Китае. Миллиардер отметил, что в 2018 году Пекин обогнал Вашингтон по числу орбитальных запусков.