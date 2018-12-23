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    Илон Маск отметил успехи Китая в развитии космической отрасли

    В Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Предприниматель Илон Маск в воскресенье отметил прогресс в развитии космической отрасли в Китае. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он написал на своей странице в Twitter.

    "Поразительный прогресс Китая в космосе. Впервые Китай обогнал США по числу орбитальных запусков", - заявил Маск. Ранее предприниматель также выразил восхищение конструкцией российского двигателя РД-180, который используется на американской ракете-носителе Atlas V.

    Ранее американская компания SpaceX, главой которой является Илон Маск, вывела на орбиту первый аппарат из серии навигационных спутников GPS третьего поколения ВВС США

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