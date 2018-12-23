Илон Маск отметил успехи Китая в развитии космической отрасли

В Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Предприниматель Илон Маск в воскресенье отметил прогресс в развитии космической отрасли в Китае.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Поразительный прогресс Китая в космосе. Впервые Китай обогнал США по числу орбитальных запусков", - заявил Маск. Ранее предприниматель также выразил восхищение конструкцией российского двигателя РД-180, который используется на американской ракете-носителе Atlas V.

Ранее американская компания SpaceX, главой которой является Илон Маск, вывела на орбиту первый аппарат из серии навигационных спутников GPS третьего поколения ВВС США.