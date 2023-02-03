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Казахстан по итогам 2022 года поставил 1,8 млн тонн нефти в обход России

Казахстан по итогам 2022 года поставил 1,8 млн тонн нефти в обход России По итогам 2022 года Казахстан увеличил экспорт нефти в обход маршрутов через территорию России. За прошедший период этот показатель достиг отметки 1,8 млн тонн.
Энергетика
3 февраля 2023 г. 09:55
Казахстан по итогам 2022 года поставил 1,8 млн тонн нефти в обход России

По итогам 2022 года Казахстан увеличил экспорт нефти в обход маршрутов через территорию России. За прошедший период этот показатель достиг отметки 1,8 млн тонн.

Как передает Report,об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные подсчеты.

"Всего в обход России было экспортировано 1,8 млн тонн нефти (36 тыс. баррелей в сутки), показатель увеличился на 638 тыс. тонн по сравнению с 2021 годом", - сказано в статье.

При этом основными импортерами поставок казахстанского сырья в обход России стали Грузия, Азербайджан, Китай и Узбекистан. В то же время подавляющая часть нефти была направлена в КНР.

"По маршрутам в обход России 1,26 млн тонн было доставлено в Китай, 214 тыс. тонн - отправлено через грузинский порт Батуми, 141 тыс. тонн - на нефтеперерабатывающий завод в Баку, 109 тыс. тонн - по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан и 80 тыс. тонн - в Узбекистан", - отмечает агентство.

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