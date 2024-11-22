Казахстан и Швейцария обсудили возможность сотрудничества в сфере поиска "белого" водорода

Казахстан и Швейцария обсудили возможности сотрудничества в сфере поисков "белого" водорода, а также вопрос применения инновационных технологий для поиска подземных ресурсов на территории Казахстана.

Казахстан и Швейцария обсудили возможности сотрудничества в сфере поисков "белого" водорода, а также вопрос применения инновационных технологий для поиска подземных ресурсов на территории Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, этот вопрос был обсужден в ходе встречи министра промышленности Казахстана Каната Шарлапаева с представителями швейцарской компании Terra-A AG.

Terra-A AG представила свою платформу для геофизического спектрального анализа, которая позволяет исследовать подземные ресурсы. В ходе обсуждения также были рассмотрены перспективы применения этих технологий для поиска новых источников энергии.

В Минпромышленности сообщили, что в отличие от "зеленого", который Казахстан вместе с германо-шведской группой Svevind, намерен производить в Мангистау за счет возобновляемых источников энергии, "белый" добывается непосредственно в недрах. В геологической практике отмечены случаи нахождения залежей газообразного водорода.

Terra-A AG специализируется на дистанционном исследовании недр с использованием электромагнитной разведки и космических снимков. Их технологии используются для обнаружения источников пресной воды, лития, меди, золота и алмазов, а также для оценки экологической ситуации и мониторинга климатических изменений.