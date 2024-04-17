Казахстан и Россия подписали соглашение о строительстве трех угольных ТЭЦ

Министерства энергетики Казахстана и России подписали соглашение о сотрудничестве по проектам строительства угольных ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.

Министерства энергетики Казахстана и России подписали соглашение о сотрудничестве по проектам строительства угольных ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Минэнергетики Казахстана.

"Сторонами определены уполномоченные организации в лице ООО "ИНТЕР РАО - Экспорт" и АО "Самрук-Энерго", - отмечается в сообщении.

Уже готово технико-экономическое обоснование по проекту строительства ТЭЦ в Кокшетау.

По данным ведомства, уполномоченной организацией от казахстанской стороны в лице АО "Самрук-Энерго" (группа компаний в сфере производства, передача, распределение электроэнергии добыча угля. Входит в состав фонда "Самрук-Казына") уже сформирована дорожная карта для начала реализации первой по счету ТЭЦ уже в текущем году.