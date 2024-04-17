О нас

Казахстан и Россия подписали соглашение о строительстве трех угольных ТЭЦ

Казахстан и Россия подписали соглашение о строительстве трех угольных ТЭЦ Министерства энергетики Казахстана и России подписали соглашение о сотрудничестве по проектам строительства угольных ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.
Энергетика
17 апреля 2024 г. 13:19
Казахстан и Россия подписали соглашение о строительстве трех угольных ТЭЦ

Министерства энергетики Казахстана и России подписали соглашение о сотрудничестве по проектам строительства угольных ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Минэнергетики Казахстана.

"Сторонами определены уполномоченные организации в лице ООО "ИНТЕР РАО - Экспорт" и АО "Самрук-Энерго", - отмечается в сообщении.

Уже готово технико-экономическое обоснование по проекту строительства ТЭЦ в Кокшетау.

По данным ведомства, уполномоченной организацией от казахстанской стороны в лице АО "Самрук-Энерго" (группа компаний в сфере производства, передача, распределение электроэнергии добыча угля. Входит в состав фонда "Самрук-Казына") уже сформирована дорожная карта для начала реализации первой по счету ТЭЦ уже в текущем году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President of Kyrgyzstan to visit Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan Prezidenti Qazaxıstana rəsmi səfərə gedəcək

Экслюзивные новости

Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
16 апреля 2024 г. 11:42
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
16 апреля 2024 г. 11:32
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
15 апреля 2024 г. 15:03
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
9 апреля 2024 г. 14:32
Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi