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Карабахский конфликт не повлияет на поставки SOCAR нефтепродуктов в Украину

Карабахский конфликт не повлияет на поставки SOCAR нефтепродуктов в Украину SOCAR Ukraine не производит поставки нефтепродуктов из Азербайджана, поэтому эта ситуация никак не сказывается на работе
Энергетика
4 ноября 2020 г. 17:14
Карабахский конфликт не повлияет на поставки SOCAR нефтепродуктов в Украину

Военный конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе не создает препятствий для поставок компанией SOCAR Ukraine нефтепродуктов в Украину.

Как сообщает Report, об этом в интервью украинской прессе заявил директор розничного направления SOCAR Energy Ukraine Игорь Орлов.

По его словам, SOCAR Ukraine не производит поставки нефтепродуктов из Азербайджана, поэтому эта ситуация никак не сказывается на работе.

Он также отметил, что акции протеста в Беларуси также не оказали никакого влияния на поставки.

Отметим, что компания SOCAR Energy Ukraine, являющаяся представительством SOCAR в Украине, была открыта в 2008 году. В настоящее время в 11 областях Украины действуют 55 современных топливозаправочных комплексов. Также созданный в Украине Торговый дом SOCAR Ukraine стал одним из крупнейших частных импортеров природного газа в страну.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ münaqişəsi SOCAR-ın Ukraynaya neft məhsullarının tədarükünə təsir etmir

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