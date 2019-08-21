Канадская компания увеличивает добычу на нефтяных месторождениях Азербайджана

Канадская компания Zenith Energy Ltd.намерена увеличить добычу на нефтяных месторождениях "Мурадханлы", "Джафарли" и "Зардаб".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, по словам главного исполнительного директора компании Андреа Каттанео, до конца текущего года с месторождений "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб" планируется добывать 1000 баррелей нефти ежесуточно.

"Если добыча нефти достигнет 700 баррелей нефти в день, а до конца года 1000 баррелей, компания будет работать с профицитом. Увеличение производства не потребует больших затрат. Однако если мы сможем добиться ежесуточной добычи в 1000 баррелей, это принесет нам большой доход", - подчеркнул руководитель компании.

Отметим, что SOCAR и Zenith Aran Oil Company Ltd. 16 марта 2016 года подписали соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи (PSA) с блока, в который входят месторождения "Мурадханлы", "Джафарли" и "Зардаб". Соглашение подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и главный исполнительный директор Zenith Aran Oil Company Limited Андреа Каттанео. Соглашение ратифицировано Милли Меджлисом 14 июня 2016 года, разработка месторождений началась 11 августа 2016 года.

Доля участия Zenith составляет 80%, SOCAR – 20%. Соглашение подписано сроком на 25 лет. Общая площадь месторождений - 642,4 кв. км.