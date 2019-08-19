Нигерийская компания NNPC поставит нефть в обмен на нефтепродукты

Нигерийская национальная нефтяная корпорация (NNPC) объявила, что 15 консорциумов и компаний, в число которых вошла Gunvor International, победили в тендере по поставкам нефти из Нигерии в обмен на поставки в страну нефтепродуктов в течение 2019-2020 годов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник нигерийская газета Vanguard.

Право на покупку у 19-ой в мире по объемам производства нефти и сжиженного газа компании, каковой является NNP, получили в том числе BP Oil International, Vitol SA, Total Nigeria, Trafigura PTE. Контракты действуют с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года.

Нигерия является крупнейшим производителем нефти в Африке с объемом суточной добычи в минувшем июле в 1,98 млн баррелей. В Нигерии действует закон, в соответствии с которым NNPC управляет в стране от лица национального правительства совместными предприятиями с ведущими мировыми нефтяными компаниями.