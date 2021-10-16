Как изменились тарифы на природный газ в Азербайджане?

На сегодняшнем заседании Тарифного совета были приняты соответствующие решения по тарифному регулированию оптовых и розничных цен на природный газ.

На сегодняшнем заседании Тарифного совета были приняты соответствующие решения по тарифному регулированию оптовых и розничных цен на природный газ.

Как передает Report, согласно решению, для абонентов в категории "население" тарифы на годовое потребление в объеме до 1 200 кубометров (включая 1 200 кубометров) выросли на 2 гяпика, и за 1 кубометр цена установлена в размере 12 гяпиков.

Тарифы для населения в пределах потребления 1 200-2 500 кубометров и свыше 2 500 кубометров остались неизменны в размере соответственно 20 и 25 гяпиков.

Для промышленности и сельского хозяйства из категории не-населения тарифы на газ повышаются с 20 до 22 гяпиков.

Тариф на газ, продаваемый ОАО "Азеристиликтеджизат", котельным и пунктам заправки CNG, увеличивается с 13 до 17,1 гяпика. Тарифы на газ для других потребителей сохраняются на прежнем уровне - 25 гяпиков за 1 000 кубометров, а на газ, используемый в качестве сырья при производстве метанола и продуктов карбамида - 20 гяпиков.

Тарифы на продаваемый для производства энергии ОАО "Азерконтракт", ОАО "Азерэнержи" газ, увеличивается с 13 до 17,1 гяпика. Тариф на газ, закупаемый у ПО "Азнефть", увеличивается с 7,5 до 9 гяпиков.

Кроме того, тариф на газ, продаваемый ОАО "Азерконтракт" ПО "Азнефть" и ПО "Нахчывангаз", увеличивается с 11 до 11,8 гяпиков.

Производитель по договорной цене закупает природный газ для выработки электроэнергии, подаваемой в дата-центры, осуществляющие деятельность по обработке, регистрации и передаче данных, энергоснабжение которых осуществляется непосредственно по линиям 35 и 110 кВ, где суточная потребность в нагрузках стабильна, а среднемесячное потребление энергии на производственные цели составляет не менее 5 млн кВтч.