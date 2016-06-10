​Каха Каладзе: Результаты тендера на строительство подземного газохранилища в Грузии будут объявлены в ближайшие дни

Тбилиси. 10 июня. REPORT. AZ/ "Результаты тендера на строительство подземного газохранилища в Грузии будут объявлены в ближайшие дни".

Об этом заявил в интервью сотруднику грузинского бюро Report вице-премьер и министр энергетики Грузии Каха Каладзе.

По словам К.Каладзе, начало строительных работ запланировано на сентябрь: "Сейчас на территории, где будет построено газохранилище, ведутся последние исследования. Работы находятся на стадии завершения".

Министр отметил, что в строительстве газохранилища хотят принять участие компании нескольких стран, в том числе азербайджанский SOCAR: "SOCAR намерен принять участие в строительстве в качестве непосредственного партнера. Однако все зависит от результатов тендера".

Вице-премьер подчеркнул, что в газохранилище будет закачиваться азербайджанский газ: "Оно сыграет важную роль в удовлетворении спроса на природный газ в Грузии".

Отметим, Грузия - единственная страна Южного Кавказа, не имеющая подземного газохранилища. Это создает серьезные проблемы для удовлетворения спроса на природный газ и обеспечения энергобезопасности. Технический проект газохранилища разработан французской компанией Jeostik. Вместимость газохранилища составит примерно 210-280 млн. кубометров. Это равно 15% общего объема потребляемого в Грузии голубого топлива.

Газохранилище будет построено на территории месторождения Южный купол Самгори.