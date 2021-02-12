JPMorgan: На глобальном сырьевом рынке начался новый суперцикл

Этот «суперцикл», который подразумевает затяжной период роста цен, станет пятым за последнее столетие

На мировом рынке сырья начался новый суперцикл, который подразумевает длительный рост цен.

Как передает Report, об этом сообщает finmarket со ссылкой на мнение аналитика JPMorgan Марко Колановича.

Подъем цен на сырьевые товары, в частности, на нефть, стартовал и будет поддерживаться восстановлением экономики после пандемии COVID-19, а также ультрамягкой денежно-кредитной и налогово-бюджетной политикой, слабым долларом США, ускорением инфляции и влиянием экологической повестки дня на спрос и предложение.

Этот «суперцикл», который подразумевает затяжной период роста цен, станет пятым за последнее столетие. Последний раз до этого он наблюдался с 1996 по 2008 гг., напоминает MarketWatch.

Цены на кобальт на Лондонской бирже металлов выросли до максимума за два года, примерно до 45,7 тыс. долларов США за тонну на фоне спроса со стороны производителей электромобилей (EV).

Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что мировые продажи EV взлетят на 50% или более в 2021 году, в то время как реализация автомобилей с двигателями внутреннего сгорания вырастет на 2–5%.

Эксперты JPMorgan также указывают на то, что необходимость строительства инфраструктуры для возобновляемой энергетики, а также потребности в аккумуляторах при массовом переходе населения на электромобили приведут к повышению спроса на металлы.

Цена на медь по итогам торгов в среду достигла максимальной отметки с октября 2012 года, стоимость платины достигала максимума за 6 лет.

Нефтяные котировки росли девять торговых сессий подряд, что стало самым длительным периодом беспрерывного повышения с начала 2019 года. С прошлогоднего апрельского минимума они подскочили более чем втрое, и сейчас нефть марки Brent торгуется выше 60 долларов США за баррель.

Отметим, что стоимость барреля апрельской нефти Brent 12 февраля составила 60,70 долларов США (-0,72%). Баррель мартовской нефти WTI торговался по 57,78 долларов США (-0,79%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне 61,14 и 58,24 доллара США соответственно.