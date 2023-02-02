Иран пригрозил Пакистану иском в $18 млрд за задержку в строительстве газопровода

Власти Ирана готовы подать в международный суд иск к Пакистану на сумму в 18 млрд долларов за задержку строительства своего участка магистрального газопровода "Мир", связывающего соседние страны.

Власти Ирана готовы подать в международный суд иск к Пакистану на сумму в 18 млрд долларов за задержку строительства своего участка магистрального газопровода "Мир", связывающего соседние страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Daily Pakistan.

Сообщается, что Тегеран в январе в ультимативной форме уведомил Исламабад, что иск будет немедленно направлен в судебные инстанции, если пакистанский участок газопровода не будет построен к февралю-марту 2024 года.

Пакистанская госкомпания Interstate Gas Systems и иранская Iranian Gas Company подписали соглашение о строительстве газопровода еще в 2009 году. По его условиям, Пакистан обязался построить свой участок газопровода протяженностью 800 км, но его возведение длится уже 14-й год, в то время как иранский участок до границы с Пакистаном давно построен и готов к эксплуатации.

Правительство Пакистана ранее сообщило Ирану, что не может продолжать выполнение проекта из-за давления США и антииранских международных санкций, но несмотря на них, обязуется построить свой участок к 2024 году.

По первоначальному проекту газопровод "Мир" общей протяженностью 2,7 тыс. км и стоимостью 1,5 млрд долларов должен был протянуться из Ирана через территорию Пакистана в Индию. Начало его эксплуатации намечалось на 2014 год. Однако строительство затянулось после того, как Индия отказалась от участия в проекте ввиду больших рисков, ссылаясь на проблемы с обеспечением безопасности газопровода на пакистанском участке.