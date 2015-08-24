Тегеран поддерживает идею созвать экстренное заседание ОПЕК

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Иран планирует "любой ценой" наращивать добычу нефти, чтобы защитить долю страны на рынке. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане.

"Мы будем наращивать добычу любой ценой, и у нас нет других альтернатив, - заявил министр. - Если производство нефти не будет увеличено быстро, мы будем постоянно терять долю рынка".

Он также заявил, что Иран поддерживает призывы ряда других стран ОПЕК к проведению экстренного заседания организации для обсуждения возможных мер в ответ на продолжающееся падение цен на нефть. По его словам, это могло бы "стать эффективным" в решении вопроса о сдерживании спада на нефтяном рынке.

Иран являлся второй по объему добычи нефти страной ОПЕК до введения против него санкций в июле 2012 года.