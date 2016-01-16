Иран планирует наращивание добычи и экспорта нефти после снятия санкций

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Представитель Ирана по линии ОПЕК Мехди Асали сообщил, что Иран не намерен ограничивать наращивание добычи нефти после снятия санкций, передает RNS.

В декабре Иран назвал приоритетом выход на досанкционный уровень экспорта нефти. Асали подтвердил, что у страны есть все возможности для достижения данной цели. Также он отметил, что Иран планирует увеличить экспорт нефти до 2 млн баррелей в сутки, отмечает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Планируется, что 16 января будет опубликован доклад МАГАТЭ по выполнению Ираном ядерного соглашения. После доклада Зариф и Могерини выпустят итоговое заявление о снятии санкций. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что санкции с Ирана будут сняты в субботу 16 января.

После снятия санкций Иран получит доступ к замороженным активам на счетах за рубежом, стоимость которых, по оценке американского министерства финансов, составляет около $50 млрд. Иран также сможет увеличить экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в день, что приведет к увеличению и перенасыщению рынка.

Ранее представитель Госдепартамента США заявил, что имплементация ядерного соглашения с Ираном близка к завершению.