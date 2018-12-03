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    Иран не планирует выходить из ОПЕК

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Иран не планирует выходить из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), но и не намерен участвовать в сокращении добычи.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель страны в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили в интервью агентству Блумберг.

    Делегат от Ирана также высказался в пользу сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, однако уточнил, что его страна добычу снижать не планирует.

    "Конечно, Иран не будет сокращать. Разумеется, никто не просит Иран, потому что наша позиция очень ясна: до тех пор, пока США будут подвергать нас санкциям, мы не собираемся сокращать добычу нефти", - заявил Каземпур.

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