Иран не планирует выходить из ОПЕК

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Иран не планирует выходить из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), но и не намерен участвовать в сокращении добычи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель страны в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили в интервью агентству Блумберг.

Делегат от Ирана также высказался в пользу сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, однако уточнил, что его страна добычу снижать не планирует.

"Конечно, Иран не будет сокращать. Разумеется, никто не просит Иран, потому что наша позиция очень ясна: до тех пор, пока США будут подвергать нас санкциям, мы не собираемся сокращать добычу нефти", - заявил Каземпур.