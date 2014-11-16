Иран и Венесуэла договорились сотрудничать в ОПЕК, чтобы вернуть цену на нефть до $100

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Иран и Венесуэла договорились сотрудничать в рамках ОПЕК, чтобы вернуть цену на нефть на уровень $100 за баррель.

Договоренность была достигнута в ходе состоявшихся в Тегеране переговоров министра нефти Ирана Биджана Намдара Зангене и министра иностранных дел Венесуэлы Рафаэля Рамиреса, находящегося в ИРИ с визитом.

Рамирес отметил, что члены ОПЕК в настоящее время проводят двусторонние консультации, чтобы обменяться мнениями и сблизить позиции к предстоящему 27 ноября заседанию организации.

Глава МИД Венесуэлы подтвердил, что его страна желает видеть цену на уровне 100 долларов за баррель. "Традиционно позиции Ирана и Венесуэлы в рамках ОПЕК являются схожими и наше сотрудничество в нефтяной сфере всегда было искренним", - приводит агентство Тасним слова Зангене по итогам переговоров с Рамиресом.

Начиная с июня этого года падение цен на энергоноситель составило уже более 30%. В этой связи, по словам Зангене, Иран намерен использовать средства своего Национального фонда развития для выдачи заработной платы специалистам, занятым в нефтяной сфере, и таким образом будет погашать ущерб, причиненный падением цен, передает со ссылкой Report на ИТАР-ТАСС.

Ситуация на нефтяном рынке также будет предметом обсуждения на переговорах иранского Меджлиса (парламента) с делегацией Госдумы во главе со спикером Сергеем Нарышкиным, которая пребывает 16 ноября вечером в Тегеран.