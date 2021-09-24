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Ирак заинтересован в сотрудничестве с SOCAR

Ирак заинтересован в сотрудничестве с SOCAR Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев провел встречу с находящейся в Азербайджане делегацией, возглавляемой министром нефти Ирака Ихсаном Абдул-Джаббаром Исмаилом.
Энергетика
24 сентября 2021 г. 17:40
Ирак заинтересован в сотрудничестве с SOCAR

Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев провел встречу с находящейся в Азербайджане делегацией, возглавляемой министром нефти Ирака Ихсаном Абдул-Джаббаром Исмаилом.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, президент компании проинформировал гостей о развитии нефтяной промышленности Азербайджана, имеющей древнюю историю, богатые традиции, рассказал об успехах, достигнутых в период независимости, реализованных грандиозных проектах, технологическом и экономическом потенциале.

Абдуллаев отметил, что 95% работ по соглашениям о долевом распределении добычи выполняются местными специалистами, а с момента подписания "Контракта века" подготовке кадров уделялось особое внимание. Гости были проинформированы о деятельности Бакинской высшей школы нефти и других профессиональных учебных заведений, функционирующих в составе SOCAR.

Министр Ихсан Абдул-Джаббар Исмаил рассказал об основных задачах, стоящих перед нефтегазовой промышленностью Ирака, отметив, что они заинтересованы в сотрудничестве с SOCAR, которая имеет большой опыт и уже зарекомендовала себя как серьезная компания в мировой нефтегазовой отрасли.

Президент SOCAR отметил, что имеются широкие возможности для сотрудничества, для гостей будут созданы условия для ознакомления с производственными площадками компании и реализуемыми проектами.

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