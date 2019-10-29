Капитальные вложения BP за год выросли более чем на четверть

Капитальные вложения нефтяной компании BP за 9 месяцев 2019 года составили 15,312 млрд долларов, что более чем на 3 млрд долларов или на 25,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года (12,192 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на отчет BP по итогам 9 месяцев текущего года, инвестиции компании в совместные предприятия за январь-сентябрь 2019 года составили 80 млн долларов, что на 12 млн долларов меньше показателя годом ранее. Инвестиции в ассоциированные компании сократились в 3,4 раза - с 748 млн долларов в прошлом году до 221 млн долларов в этом году.

Общий объем активов BP за 9 месяцев составили 286,263 млрд долларов, что на 4 млрд долларов больше аналогичного показателя 2018 года. Расходы на основные средства, нематериальные и иные активы за отчетный период составили 11,482 млрд долларов против 10,745 млрд долларов годом ранее.