IFC готовит три проекта ветровой энергетики в Украине на 570 МВт

Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation, IFC) рассматривает три проекта по ветровой энергии в Украине на 570 МВт.

Как передает Report, об этом заявил инвестиционный менеджер по инфраструктуре в Европе и Южном Кавказе IFC Вячеслав Гордиенко на мероприятии "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

"На стадии оценки находятся три проекта наземной ветровой энергии в Украине суммарной мощностью 570 МВт", - сказал он.

Он отметил, что IFC также финансирует строительство нового ветропарка мощностью 147 МВт в Украине стоимостью около 260 млн евро.

По его словам, IFC совместно с Всемирным банком и другими международными финансовыми институтами (DFIs) помогает правительству Украины привлекать частный сектор для ускорения развития возобновляемой энергетики при сохранении доступных тарифов на электроэнергию.