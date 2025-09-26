Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти

    IFC готовит три проекта ветровой энергетики в Украине на 570 МВт

    Энергетика
    • 26 сентября, 2025
    • 17:23
    IFC готовит три проекта ветровой энергетики в Украине на 570 МВт

    Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation, IFC) рассматривает три проекта по ветровой энергии в Украине на 570 МВт.

    Как передает Report, об этом заявил инвестиционный менеджер по инфраструктуре в Европе и Южном Кавказе IFC Вячеслав Гордиенко на мероприятии "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

    "На стадии оценки находятся три проекта наземной ветровой энергии в Украине суммарной мощностью 570 МВт", - сказал он.

    Он отметил, что IFC также финансирует строительство нового ветропарка мощностью 147 МВт в Украине стоимостью около 260 млн евро.

    По его словам, IFC совместно с Всемирным банком и другими международными финансовыми институтами (DFIs) помогает правительству Украины привлекать частный сектор для ускорения развития возобновляемой энергетики при сохранении доступных тарифов на электроэнергию.

    IFC Украина ВИЭ Неделя зеленой энергетики Вячеслав Гордиенко

    Последние новости

    17:55

    Нетаньяху во время выступления с трибуны ГА ООН устроил викторину

    Другие страны
    17:51

    Нетаньяху: Израиль полностью отвергает идею создания государства Палестина

    Другие страны
    17:50

    Нетаньяху верит в возможность заключения соглашения с Сирией

    Другие страны
    17:45

    Дания выделила Украине дополнительную помощь на сумму свыше $420 млн

    Другие страны
    17:37

    Гросси заявил, что не видит рисков ядерной войны между Индией и Пакистаном

    Другие страны
    17:35

    МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

    Происшествия
    17:33

    Нетаньяху с трибуны ГА ООН призвал немедленно возобновить санкции против Ирана

    Другие страны
    17:28
    Фото

    Азербайджан и Япония обсудили расширение сотрудничества в экономике и энергетике

    Энергетика
    17:27

    В Лянкяране задержан мужчина, подозреваемый в обмане пенсионеров

    Происшествия
    Лента новостей