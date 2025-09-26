IFC готовит три проекта ветровой энергетики в Украине на 570 МВт
- 26 сентября, 2025
- 17:23
Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation, IFC) рассматривает три проекта по ветровой энергии в Украине на 570 МВт.
Как передает Report, об этом заявил инвестиционный менеджер по инфраструктуре в Европе и Южном Кавказе IFC Вячеслав Гордиенко на мероприятии "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.
"На стадии оценки находятся три проекта наземной ветровой энергии в Украине суммарной мощностью 570 МВт", - сказал он.
Он отметил, что IFC также финансирует строительство нового ветропарка мощностью 147 МВт в Украине стоимостью около 260 млн евро.
По его словам, IFC совместно с Всемирным банком и другими международными финансовыми институтами (DFIs) помогает правительству Украины привлекать частный сектор для ускорения развития возобновляемой энергетики при сохранении доступных тарифов на электроэнергию.