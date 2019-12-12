Первый вице-президент SOCAR: С АЧГ продано 291 млн тонн прибыльной нефти

С начала разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) добыто 498 млн тонн нефти и 164 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбяхт Юсифзаде сказал в интервью Xalq qəzeti.

"Вот уже 20 лет участники проекта "Азери-Чираг-Гюнешли" получают доход от продажи прибыльной нефти. До 1999 года эти доходы тратились на погашение инвестиций, но с декабря того же года прибыльная нефть начала экспортироваться на внешние рынки. По состоянию на 1 декабря 2019 года на мировых рынках продан 291 млн тонн прибыльной нефти Азербайджана, что составляет более 58,5% добытой нефти", - сказал Юсифзаде.

Он также отметил, что на 1 декабря на мировые рынки поставлено 555 млн тонн нефти, из которых 396 млн тонн транспортировано по BTC.