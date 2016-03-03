Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), действительный член Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Хошбахт Юсифзаде удостоен "Международной серебряной медали академика Азада Мирзаджанзаде" Российской академии естественных наук.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, 3 марта в компании состоялась церемония презентации медали.

Вице-президент НАНА, доктор геолого-минералогических наук Ибрагим Гулиев заявил, что Российская академия естественных наук учредила одну из своих высших премий на имя видного азербайджанского ученого, лауреата государственной премии, заслуженного деятеля науки и техники, почетного нефтяника, академика Азада Мирзаджанзаде.

Эта медаль является первой в мире международной премией, учрежденной на имя азербайджанского ученого.

Примечательно, что Российская академия естественных наук в первую очередь удостоила "Международной серебряной медали академика Азада Мирзаджанзаде" именно патриарха нефтяной науки и нефтяной промышленности Азербайджана Хошбахта Юсифзаде. Поздравив академика Х.Юсифзаде, вице-президент НАНА Ибрагим Гулиев вручил ему медаль.

Вице-президенты SOCAR Рахман Гурбанов и Халик Мамедов также поздравили академика Х.Юсифзаде со столь высокой наградой.