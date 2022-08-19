Хорватия удвоит мощности СПГ-терминала для снижения зависимости от газа из РФ

Правительство Хорватии одобрило увеличение мощностей терминала для сжиженного природного газа (СПГ) на острове Крк до 6,1 млрд кубометров в год с нынешних 2,9 млрд на фоне энергетического кризиса и усилий по снижению зависимости от российского газа.

Правительство Хорватии одобрило увеличение мощностей терминала для сжиженного природного газа (СПГ) на острове Крк до 6,1 млрд кубометров в год с нынешних 2,9 млрд на фоне энергетического кризиса и усилий по снижению зависимости от российского газа.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Кабмина Хорватии.

В четверг хорватские власти одобрили план действий по энергоэффективности на 2022-2024 годы.

"С целью повышения надежности снабжения газом правительство приняло решение о строительстве газопровода Злобин – Босильево и увеличении СПГ-терминала на Крке до 6,1 млрд кубометров в год, объем вложений составит 180 млн евро", — сказано в сообщении.

Из этой суммы 155 млн евро будут направлены на развитие газотранспортной системы, 25 млн - расширение терминала.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на заседании отметил, что у Германии пока нет ни одного СПГ-терминала, страна планирует построить до 2024 года два объекта общим объемом в 12 млрд кубометров. Объем одного хорватского терминала практически составит половину объемов всей Германии.

Хорватское министерство в конце мая одобрило предложение по строительству нового СПГ-терминала в порту Гаженица города Задар с максимальным объемом хранилища в 30 тыс. кубометров СПГ.