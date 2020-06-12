​Грузия закупила у Азербайджана более 65 тыс. тонн топлива

В январе-мае этого года Грузия импортировала 398,9 тыс. тонн дизельного топлива и бензина.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Союзе импортеров нефтепродуктов Грузии.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем закупок топлива снизился на 5,3 тыс. тонн или на 1,3%.

Крупнейшим поставщиком топлива в Грузию за отчетный период стала Россия с 136,6 тыс. тонн. В тройку стран-импортеров также вошли Румыния (73,4 тыс. тонн) и Азербайджан (65,3 тыс. тонн). На Азербайджан пришлось 16,4% импорта топлива Грузией.