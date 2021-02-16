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Грузия резко увеличила импорт электроэнергии из Азербайджана

Грузия резко увеличила импорт электроэнергии из Азербайджана Грузия сократила импорт электроэнергии из Азербайджана на 34%
Энергетика
16 февраля 2021 г. 15:04
Грузия резко увеличила импорт электроэнергии из Азербайджана

Грузия сократила импорт электроэнергии из Азербайджана на 34%.

В январе Грузия импортировала из Азербайджана электроэнергию в объеме 151,779 млн кВт/ч.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Коммерческого оператора электроэнергетической системы Грузии (ESCO).

Согласно документу, этот объем увеличился на 96% или в 1,9 раза.

В отчетном месяце объем транзита электроэнергии из Азербайджана в Турцию через Грузию составил 12,724 млн кВт/ч. Это на 51,8% меньше или в 2 раза, чем в аналогичном периоде 2020 года.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Azərbaycandan elektrik enerjisi idxalını kəskin artırıb

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