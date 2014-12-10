Греция попросила ЕК ускорить одобрение сделки по продаже Азербайджану компании DESFA

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Министр окружающей среды, энергетики и изменения климата Греции Яннис Маниатис во вторник на встрече с вице-президентом Европейской комиссии, еврокомиссаром по энергетике Марошем Шефчовичем попросил его ускорить одобрение сделки по продаже Азербайджану оператора греческой газотранспортной системы DESFA.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) приобрела 66% акций DESFA за 400 миллионов евро, победив на тендере в июне 2013 года. Еврокомиссия до сих пор не одобрила сделку.

В Баку считают компанию DESFA ключевой для проекта Трансадриатического трубопровода (ТАП, TAP) по поставке газа с месторождения Шах-Дениз через Турцию и Грецию на юг Европы, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Греческие СМИ сообщили 2 октября, что регулирующий орган Греции по энергетике (RAE) разрешил передачу DESFA азербайджанской стороне. Решение было принято после консультаций с Европейской комиссией и дополнительных обязательств DESFA, поскольку большинство акций передается компании за пределами Евросоюза. Однако 5 ноября Еврокомиссия сообщила, что изучает сделку на соответствие антимонопольному законодательству и "открыла всестороннее расследование". ЕК опасается, что она ухудшит ситуацию с конкуренцией в газовом секторе Греции. Еврокомиссия должна принять решение до 23 марта 2015 года.

"В ходе встречи Маниатис и Шефчович обсудили процесс одобрения сделки ответственными службами Европейской комиссии, а именно генеральным директоратом по вопросам конкуренции, который 5 ноября попросил три месяца для дальнейшего изучения соответствия передачи DESFA новому собственнику с европейскими правилами конкуренции", - сообщило Минэнергетики Греции.

Греческий министр сказал, что греческие власти сотрудничали с Генеральным директоратом по энергетике и все процедуры полностью совместимы как с национальным законодательством, так и с третьим энергетическим пакетом. "Маниатис попросил вице-президента посодействовать ускорению процесса одобрения сделки и выразил желание греческого правительства внести решающий вклад в этом направлении", - сообщило министерство.

Так называемый третий энергопакет ограничивает возможности компаний, добывающих и продающих газ, во владении и использовании газопроводов Евросоюза. В частности, ЕК противодействовала строительству газопровода "Южный поток" из-за его якобы несоответствия третьему энергопакету.