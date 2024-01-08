Госнефтефонд обнародовал доходы от блока месторождений АЧГ в 2023 году

Госнефтефонд обнародовал доходы от блока месторождений АЧГ в 2023 году

В 2023 году доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) от блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, составили 6 млрд 899,2 млн долларов США.

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В 2023 году доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) от блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, составили 6 млрд 899,2 млн долларов США. Как сообщает Report со ссылкой на фонд, это на 2 млрд 989,8 млн долларов США или на 30,23% меньше показателя 2022 года. Отметим, что АЧГ является крупнейшим блоком нефтяных месторождений в Азербайджане. Акционерами АЧГ являются BP (30,37%), SOCAR (25%), MOL Group (9,57%), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%). Подпишитесь на наш Telegram канал

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