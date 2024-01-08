О нас

Госнефтефонд обнародовал доходы от блока месторождений АЧГ в 2023 году

Госнефтефонд обнародовал доходы от блока месторождений АЧГ в 2023 году В 2023 году доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) от блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, составили 6 млрд 899,2 млн долларов США.
Энергетика
8 января 2024 г. 10:56
Госнефтефонд обнародовал доходы от блока месторождений АЧГ в 2023 году

В 2023 году доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) от блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, составили 6 млрд 899,2 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, это на 2 млрд 989,8 млн долларов США или на 30,23% меньше показателя 2022 года.

Отметим, что АЧГ является крупнейшим блоком нефтяных месторождений в Азербайджане.

Акционерами АЧГ являются BP (30,37%), SOCAR (25%), MOL Group (9,57%), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке SOFAZ earns nearly $7B from ACG
Версия на азербайджанском языке Ötən il Dövlət Neft Fondu AÇG-dən 7 milyard dollara yaxın gəlir əldə edib

Другие новости из категории

Названы доходы ГНФАР с месторождения Шахдениз в 2023 году
Названы доходы ГНФАР с месторождения "Шахдениз" в 2023 году
8 января 2024 г. 11:03
К 2040 году потребление природного газа в Баку увеличится вдвое
К 2040 году потребление природного газа в Баку увеличится вдвое
8 января 2024 г. 10:40
В Баку предлагается строительство одной ветряной и трех солнечных электростанций
В Баку предлагается строительство одной ветряной и трех солнечных электростанций
8 января 2024 г. 10:32
В 2024 году Грузия планирует импортировать из Азербайджана свыше 3 млрд кубометров газа
В 2024 году Грузия планирует импортировать из Азербайджана свыше 3 млрд кубометров газа
8 января 2024 г. 09:59
Мировые цены на нефть снизились более чем на 1%
Мировые цены на нефть снизились более чем на 1%
8 января 2024 г. 09:29
Саудовская Аравия снизит цены на нефть для всех регионов
Саудовская Аравия снизит цены на нефть для всех регионов
8 января 2024 г. 04:32
Нефтехимические предприятия в центре Баку планируется перенести в Сангачал и Алят
Нефтехимические предприятия в центре Баку планируется перенести в Сангачал и Алят
8 января 2024 г. 01:24
Саудовская Аравия снизила цены на нефть для покупателей во всех регионах
Саудовская Аравия снизила цены на нефть для покупателей во всех регионах
7 января 2024 г. 19:13
Европа продолжает ускорять суточные темпы отбора из газохранилищ
Европа продолжает ускорять суточные темпы отбора из газохранилищ
7 января 2024 г. 18:35
На крупнейшем месторождении нефти в Ливии объявлен форс-мажор
На крупнейшем месторождении нефти в Ливии объявлен форс-мажор
7 января 2024 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi